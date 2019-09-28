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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2019 - 23:11, Son Güncelleme:

Kimse Bilmez'in yeni bölümünde Ali hapse düşüyor! İşte Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı

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Kimse Bilmez'in yeni bölümünde Ali hapse düşüyor! İşte Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kimse Bilmez bu hafta 15. bölümüyle sevenleriyle buluşacak. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde Ali hapse düşecek, Uygar ise planını gerçekleştirecek. Pilot ve Duygu arasında da ipler kopma noktasına gelecek. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili detaylar.

Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Kimse Bilmez, 29 Eylül Pazar akşamı 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin geçen haftaki son bölümünde heyecanlı anların yaşanmasıyla Kimse Bilmez hayranları yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. İşte, Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uygar'ın planı gerçekleşir. Ali hapse düşer. Sevda Uygar'ın yanında kalır. Ali hapishanede beklenmediği bir düşman edinir. Pilot ve Duygu arasında ise ipler kopma noktasına gelir. Pilot Duygu'nun çok önceden Ali'ye yazdığı mektuba ulaşır. İlhan ve Meral de Pilot'un gerçek mesleğini öğrenir. Tüm bu yaşananlar gerçekleşirken Ali ise kardeşinin peşindedir...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot’un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar’ın tüm gerçekleri Ali’ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda’nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda’nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot’a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu’ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu’nun peşindedir. Pilot, Duygu’yu kurtarabilecek mi?

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