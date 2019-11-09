Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 21. bölümde neler olacak?
Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Kimse Bilmez'in bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizinin bu haftaki bölümünde Uygar Sevda'yı elde etmek için akıl almaz planlarını hazırlayacak. Ali'nin eski eşini oyuna dahil etmek isteyen Uygar, izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde başka neler olacak?
ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 10 Kasım Pazar akşamı 21. bölümü ile yayınlanacak. Kimse Bilmez'in bu haftaki bölümünde, yine merak uyandıran anlar ekranlara gelecek. İşte, Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı ve 21. bölüm kısa özeti.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Uygar Seda'yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali'den kurtulmak ister. Ali'nin eski eşi Özlem'i kullanarak yeni plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engeli kaldırmak ister. Kardeşini bulmak için her yolu deneyen Ali, karşısına çıkan engeller yüzünden zor anlar yaşar. Bunu fırsata çevirmek isteyen Uygar ise Erniko'yu öldüren kişinin Ali olduğunu Pilot'a duyurmak için yeni bir plan daha yapar.
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