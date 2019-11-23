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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.11.2019 - 22:15, Son Güncelleme:

Kimse Bilmez'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Pilot'un kardeşi olduğunu öğreniyor

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Kimse Bilmez'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Pilot'un kardeşi olduğunu öğreniyor

Pazar akşamları yayınlanan Kimse Bilmez, bu hafta 23. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kimse Bilmez'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenmesi damga vurdu. Öte yandan babaları Erniko'nun katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat'ın ne yapacağı ise merak konusu oldu. İşte, Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı ve 23. bölümün kısa özeti.

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kimse Bilmez, 24 Kasım Pazar akşamı heyecanlı bir bölümle yayınlanacak. Kimse Bilmez'in yeni bölüme dair ipuçlarını verdiği 23. bölüm fragmanına Ali ve Pilot'un yıllar sonra kavuşması yansıdı. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünda başka neler olacak? İşte, Kimse Bilmez, 23. bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali ve Pilot yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar.

Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat bu kavuşmaya izin verecek mi?Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat tetiğe basacak mı?

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