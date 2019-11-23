Kimse Bilmez'in 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Pilot'un kardeşi olduğunu öğreniyor
Pazar akşamları yayınlanan Kimse Bilmez, bu hafta 23. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kimse Bilmez'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ali ve Pilot'un kardeş olduklarını öğrenmesi damga vurdu. Öte yandan babaları Erniko'nun katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat'ın ne yapacağı ise merak konusu oldu. İşte, Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanı ve 23. bölümün kısa özeti.
ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kimse Bilmez, 24 Kasım Pazar akşamı heyecanlı bir bölümle yayınlanacak. Kimse Bilmez'in yeni bölüme dair ipuçlarını verdiği 23. bölüm fragmanına Ali ve Pilot'un yıllar sonra kavuşması yansıdı. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünda başka neler olacak? İşte, Kimse Bilmez, 23. bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ali ve Pilot yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar.
Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat bu kavuşmaya izin verecek mi?Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat tetiğe basacak mı?
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