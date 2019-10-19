Kimse Bilmez'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Pazar akşamları ekranlara gelen Kimse Bilmez, bu hafta 18. bölümü ile yayınlanacak. Kimse Bilmez'in yeni bölümünde, yıllar sonra oğlu olduğunu öğrenen Ali, oğlunun hastalığı ile uğraşırken bir yandan da düşmanlarından kurulmaya çalışacak. Pilot ise Duygu'ya evlenme teklifi edecek. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Kimse Bilmez'in 18. bölüm fragmanı.
ATV ekranlarında yayınlanan, Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Kimse Bilmez, 20 Ekim Pazar akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Kimse Bilmez'in geçen haftaki heyecanlı bölümü sonrası bu haftaki bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İşte, Kimse Bilmez'in yeni bölümüne dair bilgiler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yıllar sonra bir oğlu olduğunu öğrenen Ali'nin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Oğlunun hastalığını öğrenen Ali bir yandan ona çare olmak için çalışırken bir yandan da düşmanlarından kurtulmaya çalışacak.
Köksal sakladığı büyük sırrı Uygar'ın bildiğini öğrenir. Artık iyice köşeye sıkıştığını düşünen Köksal Ali'ye her şeyi anlatmak ister. Öte yandan Pilot, Duygu'ya olan hislerini evlilik teklifi ile taçlandırır.
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