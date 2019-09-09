Kimse Bilmez'in 13. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri gibi isimlerin rol aldığı Kimse Bilmez, bu hafta 13. bölümüyle ekranlara gelecek. Atv ekranlarında yayınlanacak dizinin yeni bölümü öncesi fragman araştırmaları hız kazandı. Öte yandan yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanlar da diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümünde neler olacak?
Salı akşamları diziseverlerle buluşan Kimse Bilmez 10 Eylül'de 13. kez ekran önünde olacak. Dizinin yeni bölüme kısa bir süre kala, yeni bölümden iki fragman yayınlandı. Fragmanlarda Pilot'un vurulması herkesi şoke ediyor. İşte, Kimse Bilmez'in yeni bölüm fragmanları...
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