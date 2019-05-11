Kimse Bilmez'den ilk kare
Keremcem, Haziran ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kimse Bilmez dizisinin setinden ilk kareyi paylaştı.
Dizide; annesi ve babasını küçük yaşta kaybettikten sonra, zekâsı ve karanlıkta görmek gibi sıra dışı yetenekleri sayesinde devletin keşfettiği ve verdiği özel eğitimle yıllarca devlete kimliğini gizleyerek hizmet vermiş, elektronik ve tamir konusunda da usta olan ‘Ali’ karakterini canlandıracak olan Keremcem, dizi setinden ilk kareyi paylaştı.
Ünlü oyuncu, başrollerinde kendisinin yanı sıra Özgü Kaya ve Engin Hepileri gibi isimlerin yer aldığı dizinin setinden ilk kareyi; “Kimse Bilmez yakında…” notuyla paylaştı.
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