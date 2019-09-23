Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 15. bölümde neler olacak?
ATV ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez bu hafta 15. bölümüyle izleyenleriyle buluşacak. Dizinin geçtiğimiz haftaki bölümünde Sevda Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi ile karşı karşıya kalmıştı. Heyecanlı bölümün ardından, yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. Peki, Kimse Bilmez'in 15. bölümünde neler yaşanacak? İşte, Kimse Bilmez yeni bölüm fragmanı ve 15. bölümde yaşanacaklara dair detaylar.
Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri'nin başrollerini paylaştığı Kimse Bilmez'in yeni gününde sevenleriyle buluşacak. 29 Eylül'de yayınlanacak olan 15. bölüme ilişkin yayınlanan fragmanda Ali'nin 'Kardeşimi görsem tanır mıyım acaba? 20 yıl oldu.' sözleri dikkat çekti. İşte,Kimse Bilmez 15. bölüm fragmanı.
KİMSE BİLMEZ'iN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot’un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar’ın tüm gerçekleri Ali’ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda’nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda’nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot’a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu’ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu’nun peşindedir. Pilot, Duygu’yu kurtarabilecek mi?
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