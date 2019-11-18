Kimse Bilmez son bölüm sonrası 23. yeni bölüm fragmanında duygusal karşılaşma!
Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti. Ali ile Pilot'un karşı karşıya geldiği Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanında, duygusal anlar izleyicilerle buluştu. İşte, son bölümün ardından merakla araştırılan Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında bazı bilgiler
Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanında Pilot Süleyman ile Ali Hüroğlu, karşı karşıya gelmiştir. İki kardeşin duygusal konuşması izleyicileri de duygusal anlara tanık edecek. İşte, Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan bazı detaylar
KİMSE BİLMEZ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANIYOR?
Kimse Bilmez'in 23. yeni bölüm fragmanında Ali ile Pilot karşı karşıya geliyor ve birbirlerine sıkı sıkıya sarılıyor. İşte, o anlar;
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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey’in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot’un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda’ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda’yı kaçırır. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda’yı kurtarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot’un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?
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