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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Kimse Bilmez son bölüm sonrası 23. yeni bölüm fragmanında duygusal karşılaşma!

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Kimse Bilmez son bölüm sonrası 23. yeni bölüm fragmanında duygusal karşılaşma!

Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile dikkatleri üzerine çekti. Ali ile Pilot'un karşı karşıya geldiği Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanında, duygusal anlar izleyicilerle buluştu. İşte, son bölümün ardından merakla araştırılan Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında bazı bilgiler

Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanında Pilot Süleyman ile Ali Hüroğlu, karşı karşıya gelmiştir. İki kardeşin duygusal konuşması izleyicileri de duygusal anlara tanık edecek. İşte, Kimse Bilmez 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan bazı detaylar

KİMSE BİLMEZ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER YAŞANIYOR?

Kimse Bilmez'in 23. yeni bölüm fragmanında Ali ile Pilot karşı karşıya geliyor ve birbirlerine sıkı sıkıya sarılıyor.  İşte, o anlar;

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve ve Pilot, kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmek için adım adım ilerlerler. Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasını engellemeye çalışırken geçmişten kalan bir mektup her şeyi daha belirginleştirir. Kurtbey’in üzerine titrediği kızı Zeynep, aslında Ali ve Pilot’un varlığından bile haberdar olmadıkları kardeşleri mi? Sevda’ya kavuşamadığı için her geçen gün daha da çıldıran Uygar, bu kez çok ileri gider ve Sevda’yı kaçırır. Sevdiği kadını kurtarmak isteyen Ali, elinden geleni yapacaktır. Ali, Sevda’yı kurtarabilecek mi? Öte yandan sevdiği kadını düşmanlarının elinden kurtarmayı başaran Pilot, Duygunun ailesine yeniden güven vermeye çalışır. Geçmiş bir türlü Pilot’un peşini bırakmaz. Pilot, sevdiği kadını ve ailesini korumayı başarabilecek mi?

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