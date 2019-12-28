Kimse Bilmez neden final yapıyor? Kimse Bilmez 27. bölüm final fragmanı yayınlandı

Keremcem ve Özgü Kaya'nın baş rollerini paylaştığı Kimse Bilmez, 29 Aralık akşamı final bölümü ile ekranlara veda edecek. Diziseverler final haberinin ardından Kimse Bilmez'in son bölüm detaylarını ve final kararını araştırmaya başladı. İşte, Kimse Bilmez 27. bölümü fragmanı ve final nedeni ile ilgili detaylar.

KİMSE BİLMEZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kimse Bilmez dizisinin finalinde dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ali ve Sevda nihayet Uygar'dan kurtulup tüm sorunları geride bıraktıklarını düşünerek birbirlerine sarılırlar. Ancak hiç beklenmedik bir anda bir isim karşılarına çıkar… Ali'nin teşkilattan tanıdığı "Manyak" lakaplı Nedim, yıllar sonra yarım bıraktığı bir hesabı kapamak için çıkagelir. Tek derdi birinci adam olmaktır. Adeta kötünün tanımını yeniden yapacak olan Manyak Nedim' Kurtbey ve Ali'nin hayatının tam orta yerine düşer. Üstelik o kadar tehlikelidir ki, ilk işi kimsenin kolay kolay ulaşamadığı Kurtbey'i sinsi bir planla vurmak olur. Manyak Nedim, Ali ve Kurtbey'den ne istiyor? Öte yandan Hüdaverdi'nin kaldırıldığı hastanede çalışan ve tesadüfen Duygu'yu gören Doktor Ahmet, yeniden eski duygularıyla yüzleşmiştir. Duygu'ya yaklaşmaya çalışan Ahmet, karşısında duran en büyük engel Pilot'u atlatabilecek mi?