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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.09.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Kimse Bilmez 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Kimse Bilmez 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Kimse Bilmez'in merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak olan Kimse Bilmez'in yeni bölümünde Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapacak. Peki, yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Kimse Bilmez 14. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.

Merakla beklenen Kimse Bilmez'in yeni bölümünde sürpriz dolu gelişmeler yaşanacak. Ali ve Sevda'nın son bölümde ciddi bir ilişki sürecine girmeleri izleyenleri heyecanlandırmıştı. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümününde Ali Sevda'nın sırrını öğrenecek mi? İşte, dizinin fragmanı ve 14. bölüm hakkında ipuçları..

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kimse Bilmez'in yeni bölümünde, Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapacak. Duygu ise Pilot'a bir şans vermeye karar verecek.

13. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda’ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal’ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda’nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali’ye gelen sürpriz telefonsa Pilot’tan haber vermektedir. Ali kardeşini bulabilecek mi? Öte yandan Pilot, sonunda Duygu’ya açılır. Ancak Duygu Pilot’u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu’ya kendini affettirebilecek mi? Pilot’un düşmanı Mert’se Pilot’u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur... Pilot ölecek mi?

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