Kimse Bilmez 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Keremcem ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Kimse Bilmez'in merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak olan Kimse Bilmez'in yeni bölümünde Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapacak. Peki, yeni bölümde başka neler olacak? İşte, Kimse Bilmez 14. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bilgiler.
Merakla beklenen Kimse Bilmez'in yeni bölümünde sürpriz dolu gelişmeler yaşanacak. Ali ve Sevda'nın son bölümde ciddi bir ilişki sürecine girmeleri izleyenleri heyecanlandırmıştı. Peki, Kimse Bilmez'in yeni bölümününde Ali Sevda'nın sırrını öğrenecek mi? İşte, dizinin fragmanı ve 14. bölüm hakkında ipuçları..
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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kimse Bilmez'in yeni bölümünde, Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapacak. Duygu ise Pilot'a bir şans vermeye karar verecek.
13. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Ali ve Sevda aralarındaki yanlış anlaşılmayı sürpriz bir şekilde aşarlar. Ali, Sevda’ya aşkını ilan eder. İkili evlilik kararı alırken Uygar, Köksal’ın sırrının peşindedir. Uygar, Ali ve Sevda’nın birlikteliğini engelleyebilecek mi? Ali’ye gelen sürpriz telefonsa Pilot’tan haber vermektedir. Ali kardeşini bulabilecek mi? Öte yandan Pilot, sonunda Duygu’ya açılır. Ancak Duygu Pilot’u artık hayatında istememektedir. Pilot, Duygu’ya kendini affettirebilecek mi? Pilot’un düşmanı Mert’se Pilot’u öldürmek için fırsat kollamaktadır. Pilot, bir anda kendini namlunun ucunda bulur ve vurulur... Pilot ölecek mi?
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