Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü ne zaman?
Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın üstlendiği, dünyanın en çok izlenen yarışma formatları arasında yer alan 'Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölüm tarihi, televizyonseverler tarafından sorgulanıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in hangi günler yayınlandığını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster ne zaman?
Kim Milyoner Olmak İster'in yayın günleri ve yeni bölümünün ekranlara geleceği tarih, sevilen bilgi yarışmasının müdavimleri tarafından araştırılıyor. İşte, 'Kim Milyoner Olmak İster ne zaman?' sorusunun yanıtı...
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünün yayınlanacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok. Konuya dair bilgiler geldikçe yeni bölüm tarihine haberimizde yer vereceğiz.
GÖZLER YENİ BÖLÜMDE
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yayınlanan son bölümünde Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi gören 19 yaşındaki yarışmacı Arda Ayten, 1 milyon TL değerindeki 12. soruyu görmeye hak kazandı. 250 bin TL'lik soruyu bilerek son soruya geçme şansı elde eden genç yarışmacıya yöneltilen son soru ise, yarışmanın süresinin dolması nedeniyle öğrenilemedi.
Yaz sezonu nedeniyle pek çok program ve dizi ekran macerasına ara verdi, sezon finali yapan programlardan biri de Kim Milyoner Olmak İster oldu. Sezon finali haberini program sunucusu Murat Yıldırım verdi. Son bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, şu notu paylaştı:
"Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık."
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