Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu neden değişti?
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tanıtımı yayınlandı. 5 Ekim Cumartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek olan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tanıtımına Kenan İmirzalıoğlu damga vurdu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu neden değişti?
Murat Yıldırım'ın sunucu koltuğunda oturduğu Kim Milyoner Olmaz İster’de sürpriz bir değişiklik yaşandı. Murat Yıldırım'ın yeni dizi anlaşması nedeniyle ayrıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu oldu. 1 milyon TL'lik soru ile yeni sezona başlayacak olan 'Kim Milyoner Olmak İster?', yeni bölümüyle 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de Atv'de yayınlanacak.
Kim Milyoner Olmak İster'in efsane sunucusu Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirmesinin ardından koltuğu bir başka usta isim Selçuk Yöntem almış ve kısa sürede programla özdeşleşmişti. Selçuk Yöntem 2017 yılında görevini genç neslin sevilen oyuncularında Murat Yıldırım’a bırakmıştı.
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