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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.09.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu neden değişti?

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Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu neden değişti?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tanıtımı yayınlandı. 5 Ekim Cumartesi akşamı kaldığı yerden devam edecek olan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon tanıtımına Kenan İmirzalıoğlu damga vurdu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu neden değişti?

Murat Yıldırım'ın sunucu koltuğunda oturduğu Kim Milyoner Olmaz İster’de sürpriz bir değişiklik yaşandı. Murat Yıldırım'ın yeni dizi anlaşması nedeniyle ayrıldığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu oldu. 1 milyon TL'lik soru ile yeni sezona başlayacak olan 'Kim Milyoner Olmak İster?', yeni bölümüyle 5 Ekim Cumartesi akşamı 20.00'de Atv'de yayınlanacak.

Kim Milyoner Olmak İster'in efsane sunucusu Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirmesinin ardından koltuğu bir başka usta isim Selçuk Yöntem almış ve kısa sürede programla özdeşleşmişti. Selçuk Yöntem 2017 yılında görevini genç neslin sevilen oyuncularında Murat Yıldırım’a bırakmıştı.

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