Kim Milyoner Olmak İster'e katılan avukattan açıklama - Buket Ebru Söylemez kimdir?

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Buket Ebru Söylemez, 7 yıllık avukat ve aslen Ordulu. Kainat barış elçisi olmak istediğini dile getiren Buket Ebru Söylemez, ailesiyle ilgili şunları söyledi: “Benim kan bağıyla olduğum bir ailem yok artık. Maalesef onlar burada değiller. Haberleri bile yok. Sevgi bağıyla bağlı olduğum bir aile kurdum kendime. Sosyal medya aracılığıyla, onun gücünü kullanarak. Onlarda da çok fazla talep vardı, ben de seçim yapamadığım için yalnız kaldım.”

Bir dolandırılma vakası yaşadım. Kendi terapilerimi devam ettirmek üzere bir süre mesleğe ara verdim ve o sırada ailemin desteğini talep ettim. Dört kardeş ablasıyım. O süreçte destek alamadığımı gördüm. O olay benim miladım oldu. Manevi olarak hepsini hayatımdan çıkardım.



Buket Ebru Söylemez'in, ailesiyle ilgili söylediği sözlere sosyal medyadan tepki yağdı. Tepkiler üzerine söylemez yeni bir açıklamada bulundu ve şunları yazdı:

''Ben de beni tanıyan manevi ailem de birazcık şaşkınız. Sonradan kazandığım özgüvenle 'Acaba sizli bizli değil de senli benli konuşabilir miyim?' diye endişe ile yayın tarihini beklerken fragmanda bile kendimi görmedim, 10 yıldır da aşırı nadir bir şekilde televizyon karşısında idim ki, bir anda kendimi gördüm televizyonda. Oraya onları anlatmaya da çıkmamıştım...

Ordu'dan gece yolculuğu ile İstanbul'a sırf mülakata geldim. Arka arkaya mülakatları geçirdiler ve çekime aldılar! Yaklaşık 1 hafta uykusuzluğun yorgunluğun sebep olduğu düşük dirençle o kadar toparlayabildim. Dava açıldığında duyulacaktı aslında ama sanırım yapımcı tarafından bilinçli bir şekilde orda odağım ona çekildi.

Olsun. Ben her ne kadar saç makyaj ve itici mimik ve gülüşlerime takılı kalsam da, 'Bilinçli bir manipüleye maruz mu kaldım?' desem de, inanılmaz güzel oldu yine de!''