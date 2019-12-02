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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan avukattan açıklama - Buket Ebru Söylemez kimdir?

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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan avukattan açıklama - Buket Ebru Söylemez kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan bir Avukat Buket Ebru Söylemez, söyledikleriyle çok konuşuldu, çok tartışıldı. ‘Benim kan bağıyla bağlı olduğum bir ailem yok artık. Hayatımdan çıkardım. Yarışmadan kazandığım parayla onlara dava açacağım’ sözleriyle tepki çeken Buket Ebru Söylemez’den eleştirilere yanıt geldi. Peki, son günlerin en çok konuşulan ismi Buket Ebru Söylemez kimdir?

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Buket Ebru Söylemez, 7 yıllık avukat ve aslen Ordulu. Kainat barış elçisi olmak istediğini dile getiren Buket Ebru Söylemez, ailesiyle ilgili şunları söyledi: “Benim kan bağıyla olduğum bir ailem yok artık. Maalesef onlar burada değiller. Haberleri bile yok. Sevgi bağıyla bağlı olduğum bir aile kurdum kendime. Sosyal medya aracılığıyla, onun gücünü kullanarak. Onlarda da çok fazla talep vardı, ben de seçim yapamadığım için yalnız kaldım.”
Bir dolandırılma vakası yaşadım. Kendi terapilerimi devam ettirmek üzere bir süre mesleğe ara verdim ve o sırada ailemin desteğini talep ettim. Dört kardeş ablasıyım. O süreçte destek alamadığımı gördüm. O olay benim miladım oldu. Manevi olarak hepsini hayatımdan çıkardım.

Buket Ebru Söylemez'in, ailesiyle ilgili söylediği sözlere sosyal medyadan tepki yağdı. Tepkiler üzerine söylemez yeni bir açıklamada bulundu ve şunları yazdı:

''Ben de beni tanıyan manevi ailem de birazcık şaşkınız. Sonradan kazandığım özgüvenle 'Acaba sizli bizli değil de senli benli konuşabilir miyim?' diye endişe ile yayın tarihini beklerken fragmanda bile kendimi görmedim, 10 yıldır da aşırı nadir bir şekilde televizyon karşısında idim ki, bir anda kendimi gördüm televizyonda. Oraya onları anlatmaya da çıkmamıştım...

Ordu'dan gece yolculuğu ile İstanbul'a sırf mülakata geldim. Arka arkaya mülakatları geçirdiler ve çekime aldılar! Yaklaşık 1 hafta uykusuzluğun yorgunluğun sebep olduğu düşük dirençle o kadar toparlayabildim. Dava açıldığında duyulacaktı aslında ama sanırım yapımcı tarafından bilinçli bir şekilde orda odağım ona çekildi.

Olsun. Ben her ne kadar saç makyaj ve itici mimik ve gülüşlerime takılı kalsam da, 'Bilinçli bir manipüleye maruz mu kaldım?' desem de, inanılmaz güzel oldu yine de!''

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