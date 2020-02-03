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Haber Giriş: 03.02.2020 - 22:33,Son Güncelleme:/

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hangi ifade yanlıştır?

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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru: Hangi ifade yanlıştır?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan bölümünde bir yarışmacıya sorulan soru izleyenler tarafından merak konusu oldu. 60 bin TL değerindeki sorunun yanıtını ekran başındakiler internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki, Hangi ifade yanlıştır? sorusunun cevabı nedir? İşte, o sorunun doğru yanıtı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster 3 Şubat Pazartesi akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı televizyon başındaki izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Hangi ifade yanlıştır? sorusunun cevabı.

SORU:

Hangi ifade yanlıştır?

A: Kedilerin insanlara alerjisi olabilir

B: İnsanların soğuk havaya alerjisi olabilir

C: Antartika'da köpek vardır

D: Vampir yarasalar koşabilir

Doğru cevap:

False
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