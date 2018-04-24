Kim Milyoner Olmak İster'de sürpriz evlenme teklifi
Ekranların sevilen yarışma programı Kim milyoner olmak ister'in son bölümüne, yarışmacının kız arkadaşına ettiği evlilik teklifi damga vurdu...
'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına katılan yarışmacı 1.000 TL'lik ödülle salondan ayrılmadan önce kız arkadaşını sahneye davet etti. İlk başta ne olduğunu anlayamayan genç kız, erkek arkadaşından gelen evlilik teklifiyle şaşkına döndü.
Salondakilerin alkışları arasında evlilik teklifini kabul eden genç kızın büyük bir sevinçle erkek arkadaşına sarıldığı görülüyor. Kısa süreliğine salonda duygusal anlar yaşanmasına sebep olan bu anlar, sosyal paylaşım sitelerinde de beğeniyle karşılandı.
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