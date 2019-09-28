Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk sorunun cevabı..
Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu sezon yeni bir isimle yola devam ediyor. Yarışmayı artık Kenan İmirzalıoğlu sunacak. Yeni sezonun bu akşam yayınlanacak ilk bölümüyle birlikte geçtiğimiz sezondan kalan 1 milyon TL'lik sorunun cevabı belli olacakken, Kenan İmirzalıoğlu'nun da ilk sunumu olacak. Peki Heredotos'a göre Mısırlılar ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde bekos yani ekmek dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir? sorusunun cevabı nedir?
Murat Yıldırım’ın bu sezon yaptığı dizi anlaşmaları nedeniyle yarışmanın sunuculuğundan ayrıldığı düşünülürken, 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasını bu sezon sunacak isim de belli oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı yarışma geçtiğimiz sezonda 1 milyonluk sorunun cevabı gelmeden son bulmuştu.. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunacağı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başlayacağı tarih ise 5 Ekim Cumartesi günü olacak.
1 Milyon TL değerindeki soru neydi?
Heredotos'a göre Mısırlılar ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde bekos yani ekmek dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir?
A) Frigyalılar
B)Hititler
C)Sümerler
D)Lidyalılar
Doğru Cevap: Frigyalılar
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