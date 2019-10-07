Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonu kazanan Arda Ayten kimdir, hangi üniversitede okuyor?
Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla adını Türkiye’nin dört bir yanına duyurdu. 1 milyon TL değerindeki soruya doğru yanıt vererek önemli bir başarıya imza atan Arda Ayten, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonu kazanan Arda Ayten kimdir?
Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında, 1 milyon TL kazanarak yarışma tarihine adını yazdıran Arda Ayten, başarısıyla gündeme gel meye devam ediyor. 1 milyonluk soruyu görüp doğru yanıtlayan Arda Ayten, üniversite eğitimini sürdürdüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından ödüllendirildi. Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Arda Ayten'e, Ünal ve Rektör Niyazi Can tarafından İstiklal Marşının yazılı olduğu onurluk hediye edildi.
Henüz 19 yaşında olan ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan Arda, yılda 150 kitap okuduğunu söyledi.
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