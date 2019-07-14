Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruya açtırmayı başaran Arda Ayten'in yarışacağı programın yeni bölümü büyük heyecanla bekleniyor. Yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım herkesin merak ettiği o soruya yanıt verdi.
Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından “Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık” açıklamasında bulundu.
Kim Milyoner Olmak İster programının yeni bölümleri Pazartesi ve Cumartesi günleri yayınlanıyordu. Milyonluk soru yeni sezon bölümünde açıklanacak.
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