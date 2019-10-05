Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru... On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?
ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programı, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla başladı. Geçen sezon 29 Haziran'da yarışmacı Arda Ayten'e yöneltiren 1 milyon TL değerindeki 12. soruyla izleyenlerine kısa bir ara veren "Kim Milyoner Olmak İster"de, final sorusu belli oldu. Peki, İzleyenlerin aylardır merakla beklediği, “On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?”sorusunun cevabı nedir? İşte, sorunun cevabı…
Sunucu Murat Yıldırım'ın yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla "Kim Milyoner Olmak İster"in yeni sezon ilk bölümü, 5 Ekim Cumartesi günü izleyici karşısına çıktı.
Arda Ayten'e sorulacak 1 milyon TL değerindeki soru belli oldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 Milyon TL değerindeki soru neydi? Arda Ayten doğru cevabı verdi mi?
(Arda Ayten henüz 1 Milyon TL'lik soruya yanıt vermedi... Haber birazdan güncellenecek...)
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DEKİ 1 MİLYON TL'LİK SORUNUN CEVABI NE?
- On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerinden daha az geçer?
A- Vatan
B- Kan
C- Toprak
D- Yurt
Doğru Cevap: C şıkkı "Toprak" olacak.
ARDA AYTEN SORUYA DOĞRU CEVAP VERDİ Mİ? NE KADAR KAZANDI?
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yayınlanan son bölümünde Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi gören 19 yaşındaki yarışmacı Arda Ayten, 1 milyon TL değerindeki 12. soruya yanıt arıyor. Şimdiye kadar hiç joker hakkı kullanmayan yarışmacı final sorusuna henüz cevap vermedi. Cevap belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
ARDA AYTEN KİMDİR? MESLEĞİ NEDİR?
19 yaşındaki tıp öğrencisi olan Arda Ayten, Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyor. Kitaplara karşı ilgili olduğunu söyleyen genç yarışmacı programda söylediği "Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum" sözleri ile izleyenleri duygulandırmıştı.
Arda Ayten ayrıca yarışmada anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını dile getirmişti. Arda Ayten şimdiye kadar 4 kitap yazdığını da izleyicilerle paylaşmıştı.
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