Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ne zaman?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan biri 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanmıştı. O soruyu ve yarışmacının büyük ödülü kazanıp kazanamayacağını merak eden izleyiciler, yeni bölüm araştırması yapıyor. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ne zaman?
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yayınlanan son bölümüne 19 yaşındaki Arda damga vurdu. Kahramanmaraş'ta tıp eğitimi gören genç yarışmacı, 250 bin TL'lik soruyu bildi ve 1 milyon TL'lik soruya geçme hakkı kazandı ancak sürenin dolması nedeniyle 1 milyonluk sorunun ne olduğu bilinmiyor. Yarışmanın müdavimleri heyecanla yeni bölümü bekliyor ancak bekleyiş bir süre devam edecek.
Yaz sezonu nedeniyle pek çok program ve dizi ekran macerasına ara verdi, sezon finali yapan programlardan biri de Kim Milyoner Olmak İster oldu. Sezon finali haberini program sunucusu Murat Yıldırım verdi. Son bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaşan Yıldırım, şu notu paylaştı: Milyonluk soruyu açacak yarışmacıyı sezon sonuna sakladık.
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