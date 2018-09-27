“Kim daha Karadenizli?”
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Başak ve Yasemin'in Karadenizliliği sınandı.
Başak, Yasemin"Sayın çakma Karadenizli" diye sataşınca ortaya bir iddia çıktı: Hanginiz daha Karadenizli? Burcu ve Ezgi de jüri oldular. Önce Karadeniz yemeklerinden 5 tanesin saymaları istendi. Sonrasında ise Burcu,Hodri meydan! Burada horon teper misiniz? diye
ikiliyi kışkırtmayı başardı. Başak ve Yasemin stüdyoda çalan horon ezgisi ile başladılar horon tepmeye.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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