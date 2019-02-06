Ketenpere filminin oyunları kimdir? İşte Ketenpere filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Ketenpere filminin oyuncuları kimdir sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Ketenpere filminin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli ve sempatik isimler yer alıyor. Peki, Ketenpere filminin oyunları kimdir? İşte Ketenpere filmi oyuncu kadrosu ve konusu.
Şafak Sezer'in yazdığı Ketenpere'nin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Ketenpere filminin oyunları kimdir? İşte Ketenpere filmi oyuncu kadrosu ve konusu.
Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak ve sözsüz roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kurmakta; yaşadığı semtteki çevresine ufak tefek roller ayarlamaya çalışmaktadır. Akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender, kısa süreyle cezaevine girer. Cezaevinde Vefa abi isimli bir mahkumla karşılaşır. Vefa, kendisinden yaşca küçük olan Kalender’i rol aldığı dizilerden, filmlerden tanımaktadır; kısa sürede Kalender’i çok sever ve himayesine alır.
Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa’nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa’nın yanına gider ve yıllardır hayalini kurduğu kendi cast şirketini kurmaktan ve film çekme hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender’e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir. Olaylar sürpriz şekilde gelişir.
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