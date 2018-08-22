Keşke Hiç Büyümeseydik dizisi oyuncuları kimler?

Zamanın, kardeşin ve ailenin ne demek olduğunu vurgulayacak olan Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinden ilk tanıtımlar gelmeye başladı. Dizinin tanıtımını izledikten sonra oyuncu kadrosunu merak eden diziseverler de yakın zaman sonra ekranlara gelecek olan dizide rol alacak oyuncuların kimler olacağını öğrenmek istiyor. İşte, Keşke Hiç Büyümeseydik'in oyuncu kadrosu...

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK OYUNCULARI

Çekimlerine başlanan ve 30 yıllık bir zaman diliminin konu edileceği Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı. Babalarının ölümüyle çocukluk anılarını, gençlik bunalımlarını, ilk aşklarını ve kavgalarını yaşadıkları yere yıllar sonra geri dönen kardeşlerin hikayesi izleyicileriyle buluşturacak dizinin kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun gibi tecrübeli isimler dikkat çekiyor. İşte, dizinin oyuncu kadrosu...

HULUSİ HANDIRI (EGE AYDAN)

1958 de Ankara da doğdu. Opera sanatçısı, Kaynanalar dizisinden tanıdığımız Tijen karakterini canlandıran Sevda Aydan'ın oğludur.1977 de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak göreve başladı.

1990 yılından itibaren yönetmen kadrosuna geçerek, günümüze kadar gerek bölgelerde gerek merkezde oyunlar yönetti. 1994 yılında "Candan can koparmak" adlı oyunla Sanat Kurumu En iyi Erkek Oyuncu Ödülünü ve yönettiği "Aşk mektupları ayrıca "yolun sonunda" adlı oyunlarla En İyi Yapım ödüllerini aldı.

1986 da "Yarın Artık Bu Gündür" adlı dizi ile ünlenen Ege Aydan günümüze kadar sayısız TV dizisinde oynadı. Bunlardan bazıları: Asmalı Konak, kavak yelleri, Binbir Gece, Yaprak Dökümü, Ömre Bedel, Behzat Ç, Kördüğüm gibi dizilerdir

1996 yılında "İstanbul Kanatlarımın Altında" adlı sinema filmi ile büyük bir başarı yakaladı ve Türk seyircisinin Türk sineması ile barışmasına vesile oldu.

Oyunculuk dışında plastik sanatlarla da ilgilenen Ege Aydan, günümüze kadar gerek yurtiçinde gerek yurtdışında 30zu aşkın kişisel suluboya resim sergisi açmıştır. Ege Aydan, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Hulusi Handırı karakterini canlandırmaktadır.

SERPİL ULUKIŞ (BURCU KARA)

Bursa'da doğdu. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2002 yılında muhabirlik, haber spikerliği, haber spikerliği, editörlüğü ve üç sezon boyunca ‘Bi Dünya Tasarım’ programında sunuculuk yaptı. Hayranı olduğu Şahika Tekand’dan oyunculuk eğitimi aldı. 2003 yılında başlayan oyunculuk kariyeri boyunca ‘Haziran Gecesi’, ‘Elveda Derken’, ‘İpsiz Recep’, ‘Kirli Beyaz’, ‘Maskeli Balo’, ‘Yıllar Sonra’, ‘Tozlu Yollar’, ‘Tatar Ramazan’, ‘Milat’, ‘Kördüğüm’ dizilerinde; ‘O Şimdi Mahkum’, ‘Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu’, ‘Romantik Komedi’, ‘Romantik Komedi 2’ sinema filmlerinde yer aldı. Ayrıca ‘Güllü’, ‘Tatlı Çarşamba’, ‘Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası’ tiyatro oyunlarıyla izleyiciyle buluştu. 2018 Şubat ayından itibaren birçok farklı konuda tecrübelerini paylaştığı YouTube kanalı bulunmaktadır. Burcu Kara; son olarak 2018 yılında ‘Keşke Hiç Büyümeseydik’ dizisinde Serpil karakterini canlandırmaktadır.

MUKADDES HANDIRI (AÇELYA AKKOYUN)

Açelya Akkoyun, 31 Aralık 1972 tarihinde Adana'da doğmuştur. Annesi emekli İngilizce öğretmenidir. Babası Ejder Akkoyun'dur. İstanbul Fenerbahçe Lisesinden mezun oldu. 7 yaşından 17 yaşına kadar da voleybol oynadı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Konservatuvarda Üniversite öğrencisi iken İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, altı yıl; Theope, Mösyö Butterfly, Kırmızı Pabuçlar, Hüner, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Palyaço Prens, Yavru Kimin gibi çeşitli oyunlarda rol aldı. Bir çok markaların reklamlarında oynadı. 1989 yılında Zülfü Livaneli ile birlikte "Güneş Topla Benim İçin" adlı müzik klipinde oynadı. 1995 yılında 4x4 adlı yarışma programının sunuculuğunu yaptı. 1998, 1999, 2000 Antalya Film Festivali sunuculuğunu yaptı. 2000 yılında Çocuktan Al Haberi adlı yarışmanın sunuculuğunu yaptı.

1992 yılında Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı aile dizisi "Mahallenin Muhtarları" adlı dizide; Erkan Can, Esra Akkaya, Cihat Tamer, Yalçın Gülhan, Sevil Üstekin gibi sanatçılarla birlikte oynadı. 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizide senarist ve Heredot Cevdet rolünde ise Hasan Kaçan, baş rollerde Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Ekin Türkmen, Cem Kılıç, Sermin Hürmeriç gibi sanatçıların yanında Açelya Akkoyun da Suzan karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında ise senaryosunu Birol Güven'in yazdığı "Doksanlar" dizisinde; Ümit Erdim, Erkan Köse, Deniz Oral, Esra Dermancıoğlu ile birlikte rol aldı.

Alya Deniz (d.2009) adında bir kızı vardır. 2013 yılında Yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı "Evlilik Okulu" adlı dizide başrollerini Açelya Akkoyun ve Hakan Vanlı paylaştı. Açelya Akkoyun, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Mukaddes Handırı karekterini canlandırmaktadır.

SADIK HANDIRI (MURAT KILIÇ)

1971 Amasya doğumlu. Oyunculuk hayatına Dostlar Tiyatrosu’nda başlayıp İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Tiyatro Stüdyosu’nda birçok oyunda yer aldı. İlk olarak Hadi Uç Bakalım (2003) ve Karım ve Annem (2005) dizilerinde oynadı. Daha sonrasında rol aldığı İki Aile (2006-2008) ve Baba Ocağı (2008-2009) dizileriyle ise adından çokça bahsettirdi. Keşanlı Ali Destanı (2011), Merhaba Hayat (2012), Galip Derviş (2013) dizilerinde de yer alan oyuncu aynı zamanda birçok önemli markanın reklam filmlerinde oynadı. Sinema hayatına Son Osmanlı Yandım Ali (2006) filmiyle adım atan Kılıç’a bir sonraki filmi olan Made in Europe (2007), 15. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getirdi. Bu başarıyı kazandıktan sonra sinema hayatına aktif bir şekilde devam eden oyuncu, Vesaire Vesaire (2008), Bornova Bornova (2009), Bir Zamanlar Anadolu’da (2011), Yük (2012), Albüm (2016), Rüya (2016), Anons (2017), Paranın Kokusu (2018) ve Yol Kenarı (2018) filmlerinde rol aldı. Oynadığı Bir Zamanlar Anadolu’da filmi, Cannes Film Festivali, Asya Pasifik Film Ödülleri, Uluslararası Dublin Film Festivali ve YEFA Ödülleri gibi birçok festivalden 30’a yakın ödül alarak uluslararası başarı ve övgü topladı. Aynı şekilde Albüm filmi de Cannes Film Festivali, Festival del Cinema Europeo, Sarajevo Film Festivali, Altın Portakal Film Festivali, Adana Film Festivali, Ankara Film Festivali gibi çokça yerli ve uluslararası festivalde 20 dalda aday gösterildi ve bu adaylıkların 13’ünü ödüle dönüştürerek büyük başarı yakaladı. Başarılı sinema ve televizyon kariyerinin yanı sıra, Murat Kılıç halen Semaver Kumpanya ve Sahne Pulchérie’de oyunlar oynamaktadır. Murat Kılıç, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Sadık Handırı karakterini canlandırmaktadır.

UFUK HANDIRI (DENİZ CELİLOĞLU)

1986 Yılında Bulgaristan’da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Bugüne kadar pek çok tiyatro oyununda, dizide ve sinema filminde rol aldı. Şu anda aynı zamanda Oyun Atölyesi’nde Kral Lear adlı oyunda rol almaktadır. Deniz Celiloğlu, Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Ufuk Handırı karakterini canlandırmaktadır.

NECATİ HANDIRI (İRFAN KANGI)

İrfan Kangı, 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi akşam okulunun Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Eğitim sonrasında başta MSM olmak üzere çeşitli okul ve kültür merkezlerinde tiyatro eğitmenliği yaptı. Gece Vardiyası talk show - Yıldızım Sensin ve Hodri Meydan yarışmalarını sunan başarılı oyuncu aynı zamanda İmkansız Karaoke yarışmasının sunuculuğunu da üstlenmiştir.

Sinema filmlerinin en bilinenleri Recep İvedik 4, Kayhan, En Güzeli,Dünyanın En Güzel Kokusu vb. Dizilerden bazıları ise Alemin Kralı, Pulsar, Hayatımın Rolü, Tatlı Kaçıklar vb. 11 yıldır Canlı Karaoke Show diye bir program yapmakta olan İrfan Kangı, son olarak Keşke Hiç Büyümeseydik dizisinde Necati karakterini canlandırmaktadır.