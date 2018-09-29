Keşke Hiç Büyümeseydik 4. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?
Keşke Hiç Büyümeseydik'in 30 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelecek yeni bölümü öncesi, 4. bölüme ait fragman diziseverlerle paylaşıldı. Dizinin bu haftaki bölümünde, babaları Hulusi’nin ölümünden sonra büyük bir boşluğa düşen kardeşler, birbirlerine destek olmaya çalışacak. Peki, Keşke Hiç Büyümeseydik'in yeni bölümünde başka neler olacak? Yeni bölüm fragmanında neler var?
Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu ve İrfan Kangı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Keşke Hiç Büyümeseydik, 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala yeni bölüme dair ipuçları veren 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte, Keşke Hiç Büyümeseydik 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları yayınlanan ve yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun oturduğu Keşke Hiç Büyümeseydik'in 4. bölümünde; Babaları Hulusi’nin ölümünden sonra büyük bir boşluğa düşen kardeşler, birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Aralarındaki sorunları bir kenara bırakıp yaşananların ve hatıraların kıymetini geç de olsa bilmek istiyorlardır. Fakat Damat Ferdi evin kentsel dönüşüme girmesi için ısrarcıdır.
Ufuk eve yerleşmiş büyüdüğü eski mahallesinde yeni bir hayat kurmaya başlamıştır. Fakat geçmişi ve yüreğinde söndüremediği aşkı onu rahat bırakmayacaktır. Ayşe ile karşılaşmalar artık sohbete dönüşmeye başlamışken Ayşe’ye dair öğrendikleri onu yine kaçmaya mı zorlayacak yoksa bu sefer mücadele edecek midir?
Büyük yenge Ayten yıllarca gelinlik yaptığı bu evde yaşadığı çileli günlerin intikamını sanki kardeşlerden almak ister. Oğlu Hulusi ile tekrar bir bağ kurmaya çalışır. Ama artık çok geç kalmıştır. Sadık ise Şennur ile yaşadığı tartışmadan sonra babasının evine kaçmış, bu kaçış Ufuk ile aralarındaki buzları yavaş yavaş eritmeye başlamıştır. Babasının vefatı ile aileyi tekrar bir araya toplamayı isteyen Serpil bunu başarabilecek midir? Yoksa Ferdi’nin yalanlarına inanmaya devam edecek midir?
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