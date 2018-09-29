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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
29.09.2018 - 18:49, Son Güncelleme:

Keşke Hiç Büyümeseydik 4. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

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Keşke Hiç Büyümeseydik 4. bölüm fragmanı! Yeni bölümde neler olacak?

Keşke Hiç Büyümeseydik'in 30 Eylül Pazar akşamı ekranlara gelecek yeni bölümü öncesi, 4. bölüme ait fragman diziseverlerle paylaşıldı. Dizinin bu haftaki bölümünde, babaları Hulusi’nin ölümünden sonra büyük bir boşluğa düşen kardeşler, birbirlerine destek olmaya çalışacak. Peki, Keşke Hiç Büyümeseydik'in yeni bölümünde başka neler olacak? Yeni bölüm fragmanında neler var?

Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu ve İrfan Kangı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Keşke Hiç Büyümeseydik, 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala yeni bölüme dair ipuçları veren 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte, Keşke Hiç Büyümeseydik 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Pazar akşamları yayınlanan ve yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun oturduğu Keşke Hiç Büyümeseydik'in 4. bölümünde; Babaları Hulusi’nin ölümünden sonra büyük bir boşluğa düşen kardeşler, birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Aralarındaki sorunları bir kenara bırakıp yaşananların ve hatıraların kıymetini geç de olsa bilmek istiyorlardır. Fakat Damat Ferdi evin kentsel dönüşüme girmesi için ısrarcıdır.

Ufuk eve yerleşmiş büyüdüğü eski mahallesinde yeni bir hayat kurmaya başlamıştır. Fakat geçmişi ve yüreğinde söndüremediği aşkı onu rahat bırakmayacaktır. Ayşe ile karşılaşmalar artık sohbete dönüşmeye başlamışken Ayşe’ye dair öğrendikleri onu yine kaçmaya mı zorlayacak yoksa bu sefer mücadele edecek midir?

Büyük yenge Ayten yıllarca gelinlik yaptığı bu evde yaşadığı çileli günlerin intikamını sanki kardeşlerden almak ister. Oğlu Hulusi ile tekrar bir bağ kurmaya çalışır. Ama artık çok geç kalmıştır. Sadık ise Şennur ile yaşadığı tartışmadan sonra babasının evine kaçmış, bu kaçış Ufuk ile aralarındaki buzları yavaş yavaş eritmeye başlamıştır. Babasının vefatı ile aileyi tekrar bir araya toplamayı isteyen Serpil bunu başarabilecek midir? Yoksa Ferdi’nin yalanlarına inanmaya devam edecek midir?

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