Keşif filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Keşif filmi beyaz perde ardından TRT1 ekranlarında televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Tarihi bir film olan Keşif, 19 Ekim 2018 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Keşif filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?
Keşif filmi, üç gencin mistik bir bilgisayar oyunu ile yolculuk yapıp kendilerini Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı dönemde bulmalarını anlatıyor. Ahmet Volkan Kocatürk’ün imzasını taşıyan Keşif filminin başrollerini Sude Zulal Güler, İbrahim Yıldız ve Burak Can paylaşıyor. Filmin çekimleri Çanakale'nin Ezine ilçesinde yapıldı.
Keşif filminin konusu
Farklı şehirlerde, sosyal çevrelerde ve aile ortamlarında yaşayan Berk (Burak Can), Esma (Sude Zulal Güler) ve Hasan’ın (İbrahim Yıldız) ortak yanı, bilgisayara duydukları ilgi ve farkına varmadan aynı dijital oyunu takıntı haline getirmiş olmalarıdır. Gençler oyunun ilerleyen aşamalarında karşılarına çıkan gizemli sorulara cevap vererek bir zaman tünelinin kapılarını açıyor. Kendilerini Çanakkale Savaşı’nda bulan üç genç, neler olduğunu anlamaya çalışırken bugüne, yani 2018’e geri dönmenin tek yolunun oyunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmekten geçtiğinin farkına varıyor. Gençler savaşın ortasında evlerine dönmeye çalışırken bir yandan da kendilerini keşfediyor.
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