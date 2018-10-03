Kesenize bereket Fatih Bey!
Uluslararası Antalya Film Festivali'nde seyirci ile buluşan Hazal Kaya, Özge Özpirinççi ve yapımcı Fatih Aksoy "Kadın" konulu panele katıldı.
Oyuncu Hazal Kaya, Özge Özpirinççi, ve yapımcı Fatih Aksoy, 'Sinemadan Günümüz Dizilerine, Kadının Yükselişi' paneline katıldı.Fatih Aksoy, Türk dizilerinde ana rollerde eşcinsellerin olmadığına dikkati çekerek, "Bunu dijital platformda yapabilirdik. Ana akım kanallarda izleyiciye itici geliyor, biz de bunu yapmıyoruz. Ben bu karakterlerin henüz evlerde izlenmek istendiğine inanmıyorum"dedi.Özge Özpirinçci, yapımcı Fatih Aksoy'un yaptığı konuşmanın alkış alması üzerine, "Ekranda bir eşcinseli izlemek istemediğiniz söyleniyor ama komşunuzun perdesi biraz açık olsa ve orada ayıp bir şey olsa bayılarak izlersiniz" diyerek cevap verdi.
KESENİZE BEREKET
Fatih Aksoy “Her iki arkadaşa da, erkek oyuncuların aldığının iki katını ödüyorum” deyince, Hazal Kaya“Kesenize bereket Fatih Bey” diye cevap verdi. Özge Özpirinçci ise “Kazanılan paraları hak ediyorsak sorun yok” dedi
Hazal Kaya'ya Doğum Günü sürprizi
Söyleşinin bitiminde ışıkların kapatıldığı salona büyük bir pasta getirildi. Mutlulukla pastayı kesen Kaya'ya için festival izleyicilerinin, 'İyi ki doğdun Hazal' diyerek oyuncunun doğum günü kutladığı anlar perdeye yansıtıldı. Hazal Kaya,yapılan sürprizin ardından gözyaşlarını tutamadı, oyuncu arkadaşı Özge Özpirinççi'ye sarıldı.
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