Kerem Gönlüm’den Bir Litre Gözyaşı setine sürpriz ziyaret!
Kanal D’nin, Med Yapım-MF yapım imzalı başrollerini Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı dizisi Bir Litre Gözyaşı yarın akşamyeni bölümü ile ekrana gelecek.
Dizinin bu haftaki çekimlerinde sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Miray Daner’in canlandırdığı Cihan’ın basketbol maçı sahnelerinin çekimi devam ederken başarılı basketbolcu Kerem Gönlüm ile tesadüfi bir karşılaşma yaşandı.
Bu tatlı tesadüf ile bir araya gelen Kerem Gönlüm ve set ekibi ortaya keyifligörüntüler çıkardı.
Bir Litre Gözyaşı, yarın akşam saat 20.00’de Kanal D’de!
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