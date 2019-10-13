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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 22:35, Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında ve nereli?

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Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında ve nereli?

'Deli Yürek' 'Acı Hayat' ve 'Ezel' dizilerinde canlardığı karakterlerle geniş kitlelerle tanınan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster ile ekranlara geri döndü. Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal'la 2016'da evlenen Kenan İmirzalıoğlu, kariyeri boyunca pek çok dizi, film ve reklamda rol aldı. Peki, Kenan İmirzalıoğlu kimdir? Kenan İmirzalıoğlu kaç yaşında ve nereli?

Rol aldığı dizilerdeki başarılı rolüyle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat öyküsü, sevenleri tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun biyografisi...

18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. 12 yaşına kadar köyde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, yüksek öğrenimini ise İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde bitirdi.

1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur.

"Deli Yürek" adlı dizide canlandırdığı "Yusuf Miroğlu" karakteriyle yıldızı parladı. "Alacakaranlık" adlı dizide Uğur Yücel ile başrol paylaşmıştır. "Yazı Tura" adlı filmde rol almış ve "Acı Hayat" dizisinde Selin Demiratar ile başrol paylaşmıştır.

2008 yılında "Kabadayı" adlı filmde Şener Şen ve Aslı Tandoğan ile başrol oynamıştır. "Son Osmanlı Yandım Ali" adlı filmde ise Cansu Dere ile başrol paylaşmıştır. 2009 yılında "Ejder Kapanı" adlı filmde Uğur Yücel ve Berrak Tüzünataç ile başrol, 2009'da başlayan "Ezel" dizisinde Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Berrak Tüzünataç, Tuncel Kurtiz ve Haluk Bilginer ile başrolü paylaşmıştır.

2012'de Osman Sınav'ın Yönetmenliğini üstlendiği Tuğçe Kazaz ile Başrollerini paylaştığı "Uzun Hikaye" adlı Sinema Filminde oynamıştır. 2012 de başlayan "Karadayı" adlı dizide Bergüzar Korel ile başrol oynamıştır. Bu dizide "Mahir Kara" karakterini canlandırmıştır. 2018'de ise "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisinde rol aldı.

14 Mayıs 2016'da oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine giren Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk görevini üstleniyor.

 

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