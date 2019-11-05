Kenan İmirzalıoğlu Alef’le geliyor
KENAN İmirzalıoğlu’nun başrolünü üstlendiği “Alef” dizisinin çekimleri başladı.
Yönetmen koltuğunda Emin Alper’in oturduğu, esrarengiz bir cinayeti konu alan 8 bölümlük dizi, BluTV’de yayınlanacak.
İmirzalıoğlu’nun dizide genç ve hırslı dedektif Kemal rolünde hayat vereceği dizide ünlü isim başrolü Melisa Sözen ve Ahmet Mümtaz Taylan’la paylaşıyor.
“Alef”in 2020’nin Nisan ya da Mayıs ayında yayına girmesi planlanıyor.
Kenan İmirzalıoğlu’nun “Alef” dizisinin setinden ilk fotoğrafları ortaya çıktı.
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