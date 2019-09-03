Kenan Bal kimdir?
Kenan Bal, yer aldığı dizi ve sinema projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. 1978 yılından bu yana oyunculuk yapan Kenan Bal, Selen Soyder ve Tolgahan Sayışman'ın başrollerini paylaştığı Lale Devri dizisinin kadrosunda yer almıştı. İşte, Kenan Bal'ın hayatına dair bilgiler
Türk dizi ve sinema oyuncusu Kenan Bal, 1950 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde okudu. İstanbul Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalıştı. Küçükçekmece Belediye meclis üyesi oldu. '78 gençliğinin politik ortamında yer aldı. Ahmet Mekin'le arkadaşlığından dolayı, sinema çevresiyle tanıştı. 1978 yılında Yücel Çakmaklı’nın Tarık Dursun K.’nın “ Denizin Kanı “ adlı eserinden uyarlanan filmle oyunculuk hayatı başladı.
2012 – El Yazısı (Sinema Filmi)
2010 – Veda (Sinema Filmi)
2010 – 2012 – Lale Devri (TV Dizisi)
2009 – Hesaplaşma (TV Dizisi)
2008 – Sürgün Hayatlar (TV Dizisi)
2008 – Güz Sancısı (Sinema Filmi)
2008 – Gazi (TV Dizisi)
2007 – İki Yabancı (TV Dizisi)
2007 – Çemberin Dışında (TV Dizisi)
2008 – Asi (TV Dizisi)
2006 – Anka Kuşu (Sinema Filmi)
2005 – Yanık Koza (TV Dizisi)
2005 – 2006 – Hırsız Polis (TV Dizisi)
2005 – Güz Yangını (TV Dizisi)
2004 – Şubat Soğuğu (TV Dizisi)
2004 – Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)
2004 – Ziyaret (Kısa Film)
2004 – Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (TV Filmi)
2003 – Çanakkale: Son Kale (Sinema Filmi)
2003 – Kampüsistan (TV Dizisi)
2003 – Asmalı Konak – Hayat (Sinema Filmi)
2002 – Karaoğlan (TV Dizisi)
2002 – Asmalı Konak (TV Dizisi)
2002 – Ankara Yollarında (TV Filmi)
2001 – Nasıl Evde Kaldım (TV Dizisi)
2001 – Avcı (TV Dizisi)
2000 – Üzgünüm Leyla (TV Dizisi)
2000 – Zor Hedef (TV Dizisi)
2000 – Dedelerimi Evlendirirken (TV Filmi)
2000 – Bedel (TV Filmi)
2000 – Aşk Hırsızı (TV Dizisi)
1999 – 2000 – Yılan Hikayesi (TV Dizisi)
1999 – Salkım Hanımın Taneleri (Sinema Filmi)
1999 – Güvercin (TV Filmi)
1998 – Kaçıklık Diploması (Sinema Filmi)
1998 – Cumhuriyet (Sinema Filmi)
1997 – İlişkiler (TV Dizisi)
1997 – Sakin Kasabanın Kadını (Sinema Filmi)
1997 – Deli Divane (TV Dizisi)
1997 – Akrebin Yolculuğu (Sinema Filmi)
1996 – Kurtuluş (TV Dizisi)
1996 – Hemşerim (TV Dizisi)
1995 – Düş, Gerçek, Bir De Sinema (Sinema Filmi)
1994 – Şehnaz Tango (TV Dizisi)
1991 – Geçmişe Açılan Pencere (TV Dizisi)
1989 – Şeytanın Kurbanları (TV Dizisi)
1989 – Geçmiş Bahar Mimozaları (TV Dizisi)
1989 – Ekran Aşıkları (Sinema Filmi)
1988 – Bir Irmağa Yolculuk (Sinema Filmi)
1987 – Çark (Sinema Filmi)
1987 – Papatya (Sinema Filmi)
1987 – Kocamın Karısı (Sinema Filmi)
1987 – Dolunay (Sinema Filmi)
1987 – Bir Avuç Gökyüzü (Sinema Filmi)
1987 – Bez Bebek (Sinema Filmi)
1987 – Recep’in Arkadaşı
1986 – Üç Halka 25 (Sinema Filmi)
1986 – Su (Sinema Filmi)
1986 – Sarhoş (Sinema Filmi)
1986 – Emniyet Amiri Osman Gürçen
1986 – Kıskıvrak (Sinema Filmi)
1986 – Kıskaç (Sinema Filmi)
1985 – Seyyid (Sinema Filmi)
1984 – Kaşık Düşmanı (Sinema Filmi)
1983 – Küçük Ağa (TV Dizisi)
1979 – Fırat (Sinema Filmi)
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