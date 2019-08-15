Keloğlan Yeni Masal filminin oyuncuları kimler?
Türk Sineması 'Keloğlan Yeni Masal' filmi TV'de ilk kez Trt1 ekranlarında yayınlanacak. Türk masalının en tanınmış kahramanlarından biri olan ve Rüştü Asyalı ile hafızalara kazınan Keloğlan filminin modern hali Keloğlan Yeni Masal, 2017 yılında vizyona girmişti. Peki, Keloğlan Yeni Masal filminin oyuncuları kimler?
Senaryosunu Ferhat Ergün’ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Süleyman Mert Özdemir’in oturduğu Keloğlan Yeni Masal filminin oyuncu kadrosunda Atilla Doğukan Türkyılmaz, Yağmur Ün, Asuman Dabak, Kaya Akkaya, Yakup Yavru, Esvet Şahin gibi isimler yer alıyor. Filmde masal kahramanı Keloğlan'ın doğayı ve hayvanları korumak adına verdiği mücadeleyi anlatıyor. Filmde Keloğlan'ı bu kez Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandırıyor.
Pratik zekası ve temiz kalpliliği ile bilinen Keloğlan, Cankız’ın yardım çağrısına kayıtsız kalamaz. Hayvanların hayatı tehlikededir. Keloğlan ve arkadaşları hayvanların soyunu tüketmeye çalışan zalimlere karşı savaşmak zorundadır. Keloğlan bu sefer de zekası sayesinde zalimleri yenebilecek midir?
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