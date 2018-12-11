Kelime Oyunu'ndan bir Yıldız geçti!
teve 2 ekranlarında yayınlanan Ali İhsan Varol'un sunduğu Kelime Oyunu'na ünlü sanatçı Yıldız Tilbe konuk oldu. Bu akşam 400. bölümüyle ekrana gelen 'Kelime Oyunu'na Yıldız Tilbe damga vurdu. Başarı bir performans gösteren sanatcı gün birincisi oldu.
teve 2’nin başarılı yarışma programı 'Kelime Oyunu', hafta içi her akşam yeni bölümüyle, cumartesi akşamları ise hafta finaliyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen 'Kelime Oyunu’na bu akşam ünlü sanatçı Yıldız Tilbe konuk oldu.
Sosyal medyadan programa katılmak istediğini belirten Tilbe’yi, program ekibi cevapsız bırakmadı ve 'Kelime Oyunu’na davet etti. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Tilbe’nin de katılımıyla keyifli bir program ortaya çıktı. Başarı bir performans gösteren sanatcı gün birincisi oldu.
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