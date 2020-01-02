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Haber Giriş: 02.01.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Kaynanalar Fatih Ürek'i çıldırttı!

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Kaynanalar Fatih Ürek'i çıldırttı!

Gelinim Mutfakta 429. Bölümde Fatih Ürek, kaynanaların verdikleri adaletsiz puanlar yüzünden sinirlendi ve onlara çattı!

Bugün simit yapan gelinler yine kaynanaların azizliğine uğradılar. Son puanlama yapan Hülya Hanım, gelini Aydan'ı bulup 5 diğer gelinlere de 1 puan verdi. Sonrasında mutfakta büyük bir tartışma çıktı. Sesler yükselince Fatih Bey müdahale etmek zorunda kaldı. Yapılan değerlendirmeyi ve puanları sert bir şekilde eleştirdi. Kaynanalardan, biraz daha adaletli olmalarını istedi.



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