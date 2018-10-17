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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.10.2018 - 12:39, Son Güncelleme:

Kayıp kocasının sevgilisi erkek çıktı

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Kayıp kocasının sevgilisi erkek çıktı

22 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan Murat Tekin'in ailesi Müge Anlı'nın programına katıldı. Programda Tekin'in erkek sevgilisi olduğunu öğrenen aile şaşkınlığını gizleyemedi.

 Aydın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin kaybolunca bir erkek sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Müge Anlı bugünkü programında Murat'ın erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi ekrana çıkardı.

İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları:

ELİNDEKİ SİYAH ÇANTA

Murat Tekin, 22 Ağustos'ta kayboldu. Tekin'in kaybolduğu gün çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise elinde şüpheli bir bavulun olduğu görüldü. Şüpheli bavul, 'İçerisinde bir tarihi eser mi var?' sorusunu akıllara getirdi.

Murat Tekin'den haber alamayan ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Murat'ın kaçırıldığından şüphelenen ağabeyi Rasim Tekin, kardeşini iş arkadaşlarına sakallı birkaç kişinin sorduğunu ve Murat Tekin'in de onlara, "Boş verin bunlar sapık" dediğini iddia etti.

Kayıp kocasının sevgilisi erkek çıktı

'MURAT'IN FARKLI CİNSEL EĞİLİMLERİ VAR'

Programın ilerleyen zamanlarında ise Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ortaya çıktı. Murat'ın eşi Sakine Hanım, "Kocamın farklı eğilimleri varmış. Ben gözümle görmedim ama bir kaç arkadaşından duydum. Daha sonra kızım, eşimin sosyal medya hesabından Engin Elekçi diye biriyle mesajlarını buldu." dedi.

Sakine Hanım sözlerine şöyle devam etti:

"Ailece gidip geldiğimiz eşimin arkadaşı Ergünler vardı. Bu iddiaları Ergün anlatmıştı bana. Murat ise bana Ergün'ün söylediklerini yalanlamıştı. Bir ara eşimle Ergün Kuşadası'na gittiler. O zaman araları bozulmuş. Ondan sonra ben Ergün'ün eşiyle görüşüyordum ama onlar birbiriyle görüşmüyorlardı."

Ardından canlı yayına bağlanan Ergün Bey ise "Arkadaşımın özel hayatını herkes biliyordu. Benden öğrenmediler. Abileri de Murat'ın ne işler karıştırdığını biliyor." dedi.

"SAKİNE HANIM'I 'MUAZZEZ' OLARAK BİLİYORUK"

Daha sonra telefonla yayına bağlayan ve Murat'ın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi, Murat'ın eşi Sakine Hanım'ın her şeyi bildiğini ileri sürdü. "Sakine Hanım'ın ismini biz Muazzez olarak biliyorduk." diyen Murat'ın arkadaşı sözlerine şöyle devam etti:

"Murat evini terk edecek birisi değildi. Ben ağzımı açarsam ortalık çok karışacak. Rasim abi Sakine Hanım'ın ne olduğunu çok iyi biliyor. Murat'ın kaybolmasının nedeni Sakine'yle alakalı bir durum. Murat, ablası öldükten sonra bunalıma girdi. Siz Ergün'ün eşini de Sakine Hanım'la annesini de iyi araştırın."

Kayıp kocasının sevgilisi erkek çıktı

Murat Tekin'in kaçırılması olayının sır perdesi hala aralanamamışken Müge Anlı, bugünkü programda Tekin'in erkek sevgilisi Engin Elekçi'yi yayına çıkardı. Konuşma engeli olan Elekçi, annesi vasıtasıyla soruları yanıtladı. Uzun zamandır Murat'ı görmediğini belirten Elekçi, canlı yayında şunları anlattı:

"Murat'ı en son 9 ay önce çarşıda bir parkta içerken gördüm. Kusuyordu. Ben de başına su döktüm. Murat o sırada beni sevdiğini söyledi."

Engin Elekçi'nin bu iddiaları karşısında Sakine Hanım, eşinin asla dışarıda içki içmediğini arada sırada evde içtiğini söyledi.

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