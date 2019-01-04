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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.01.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Kayıp İnci’nin oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

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Kayıp İnci’nin oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Kayıp İnci filmi beyaz perdenin ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2016 yapımı olan Kayıp İnci’de Alya filmindeki performansıyla göz dolduran İsmail Hacıoğlu, idealist bir gazeteciyi canlandırıyor. Peki, Kayıp İnci’nin oyuncu kadrosunda başka kimler var?

Özer Kızıltan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kayıp İnci’nin başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Su Kutlu paylaşıyor, kadroda ikiliye Suna Selen, Levent Özdilek ve Derdoğan Sıcak eşlik ediyor. Kayıp İnci’nin hikayesi ise şöyle gelişiyor; idealist bir gazeteci olan Cemal, yaptığı bir haber nedeniyle çalıştığı gazeteden kovulur. Elinde çay ve simidiyle başıboş gezinirken parkta çok güzel bir genç kızla karşılaşır. Bu sessiz ve tuhaf kız aniden bayılır. Hastanede kızın açlıktan bayıldığını öğrenen Cemal ona yardım etmeye karar verir. Kız İstanbul’a birkaç gün önce gelmiş, otobüsten iner inmez her şeyini çaldırmış, açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüştür. Genç kız kendisini büyütenlerin gerçek ailesi olmadığını öğrenmiş, üvey annesi ölmeden önce ona bazı ipuçları vererek gerçek ailesinin İstanbul’da yaşadığını söylemiştir. Cemal tüm araştırmalarına rağmen kızın geçmişi hakkında bir ipucu bulamaz.

KAYIP İNCİ OYUNCU KADROSU

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu (d. 1985) Türk sinema ve televizyon oyuncusu. İlk filmi 'Karşılaşma'dır. Bu filmle umut vaad eden genç oyuncu ödülünü almıştır. 'Anlat İstanbul' ve 'Sınav' filmlerinde, ayrıca 2003 yılında 'Bir İstanbul Masalı'nda; 2005 yılında ATV'de yayınlanan Beyaz Gelincik adlı dizide de yer almıştır.Filmografi;Bana Şans Dile 2001,Karşılaşma 2002,Anlat İstanbul 2003,Beyaz gelincik 2005-2007,Sınav 2006,Kabadayı 2007 ildan Atasever ile 2010'dan 2015'e kadar evli kalan Hacıoğlu, daha sonra Duygu Kumarki ile evlendi.

SU KUTLU KİMDİR?

Su Kutlu, 1991 yılında dünyaya geldi. Eti Maximus reklamında oynayarak dikkatleri üzerine çeken Su Kutlu, Eti Maximus reklam filmiyle keşfedilmiş ve ardından Hayatımın Rolü, Ali Ayşe'yi Seviyor, Çalıkuşu, Güzelköylü ve Arkadaşlar İyidir gibi projelerde yer aldı.

SUNA SELEN KİMDİR?

Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu.

Münir Özkul ve Güner Sümer'le bir süre evli kalmıştır. Oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un ve oyuncu Sinan Sümer'in annesidir. Bir dönem modellik yapmıştır.

Atatürk Kız Lisesi ve Beşiktaş Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, Devlet Tiyatrosu oyuncusudur. Aynı zamanda sanat yönetmenliği yapmakta olup, üniversite\'de 1 Yıl Akademi Resim, 1 Yıl Hukuk, 1 Yıl Felsefe-Sosyoloji eğitimi almıştır. Bir çok sinema filmi ve dizide rol almıştır. Suna Selen, Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandırmıştır.

LEVENT ÖZDİLEK KİMDİR?

Yılmaz Güney\'in yönetmenliğini yaptığı bir filmle 1967 yılında kamera karşısına geçerek sinema hayatına başlayan Levent Özdilek, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Sanatçı 2006 yılında bir filmin de yapımcılığını üstlenmiştir.

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