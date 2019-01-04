Kayıp İnci’nin oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Özer Kızıltan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kayıp İnci’nin başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Su Kutlu paylaşıyor, kadroda ikiliye Suna Selen, Levent Özdilek ve Derdoğan Sıcak eşlik ediyor. Kayıp İnci’nin hikayesi ise şöyle gelişiyor; idealist bir gazeteci olan Cemal, yaptığı bir haber nedeniyle çalıştığı gazeteden kovulur. Elinde çay ve simidiyle başıboş gezinirken parkta çok güzel bir genç kızla karşılaşır. Bu sessiz ve tuhaf kız aniden bayılır. Hastanede kızın açlıktan bayıldığını öğrenen Cemal ona yardım etmeye karar verir. Kız İstanbul’a birkaç gün önce gelmiş, otobüsten iner inmez her şeyini çaldırmış, açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüştür. Genç kız kendisini büyütenlerin gerçek ailesi olmadığını öğrenmiş, üvey annesi ölmeden önce ona bazı ipuçları vererek gerçek ailesinin İstanbul’da yaşadığını söylemiştir. Cemal tüm araştırmalarına rağmen kızın geçmişi hakkında bir ipucu bulamaz.

KAYIP İNCİ OYUNCU KADROSU



İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?



İsmail Hacıoğlu (d. 1985) Türk sinema ve televizyon oyuncusu. İlk filmi 'Karşılaşma'dır. Bu filmle umut vaad eden genç oyuncu ödülünü almıştır. 'Anlat İstanbul' ve 'Sınav' filmlerinde, ayrıca 2003 yılında 'Bir İstanbul Masalı'nda; 2005 yılında ATV'de yayınlanan Beyaz Gelincik adlı dizide de yer almıştır.Filmografi;Bana Şans Dile 2001,Karşılaşma 2002,Anlat İstanbul 2003,Beyaz gelincik 2005-2007,Sınav 2006,Kabadayı 2007 ildan Atasever ile 2010'dan 2015'e kadar evli kalan Hacıoğlu, daha sonra Duygu Kumarki ile evlendi.



SU KUTLU KİMDİR?



Su Kutlu, 1991 yılında dünyaya geldi. Eti Maximus reklamında oynayarak dikkatleri üzerine çeken Su Kutlu, Eti Maximus reklam filmiyle keşfedilmiş ve ardından Hayatımın Rolü, Ali Ayşe'yi Seviyor, Çalıkuşu, Güzelköylü ve Arkadaşlar İyidir gibi projelerde yer aldı.



SUNA SELEN KİMDİR?



Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu.

Münir Özkul ve Güner Sümer'le bir süre evli kalmıştır. Oyuncu ve sunucu Güner Özkul'un ve oyuncu Sinan Sümer'in annesidir. Bir dönem modellik yapmıştır.

Atatürk Kız Lisesi ve Beşiktaş Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, Devlet Tiyatrosu oyuncusudur. Aynı zamanda sanat yönetmenliği yapmakta olup, üniversite\'de 1 Yıl Akademi Resim, 1 Yıl Hukuk, 1 Yıl Felsefe-Sosyoloji eğitimi almıştır. Bir çok sinema filmi ve dizide rol almıştır. Suna Selen, Zincirbozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandırmıştır.



LEVENT ÖZDİLEK KİMDİR?



Yılmaz Güney\'in yönetmenliğini yaptığı bir filmle 1967 yılında kamera karşısına geçerek sinema hayatına başlayan Levent Özdilek, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Sanatçı 2006 yılında bir filmin de yapımcılığını üstlenmiştir.