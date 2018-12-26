Kayınvalidelerin yogayla imtihanı!
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Nilgün Hanım, kayınvalideleri gerginlikten uzaklaştırmak için yoga yapmayı önerdi.
Uzun süredir gergin anlar yaşayan kayınvalideler kendi aralarında sohbet ederken Nilgün Hanım'ın tavsiyesi üzerine yoga hareketleri yapmaya başladılar. Kayınvalidelerin yüz germek için yaptıkları hareketler izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. İşte o anlar!
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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