Kayınvalidelerden dans performansı…
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Sina gelinin düğününden görüntüler stüdyoda ekrana geldi.
Sina’nın kayınvalidesi Songül Hanım’ın düğünündeki performansı ise oldukça şaşırttı. Songül Hanım'ın eğlenceli dansını gelinler ve kayınvalideler şaşkınlıkla izledi. Oldukça konuşulan bu performans sonrası Fatih Ürek, kayınvalideleri dans etmeleri için ayağa kaldırınca eğlenceli anlar yaşandı. İşte kayınvalidelerin dans performansı!
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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