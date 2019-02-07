Kayınvalideler İngilizce öğrenirse…
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün, İngilizce öğretmeni olan Nurten Hanım kayınvalidelere İngilizce dersi verdi.
Gündelik konuşmanın temel cümlelerine geçtiği sırada kayınvalideler biraz zorlanmaya başladı. Özellikle Besime Hanım’ın İngilizce sorulara Türkçe yanıtlar vermesi gülüşmelere neden oldu. Reyhan Hanım’ın İngilizceye dilinin dönmemesi Songül Hanım’ın eğlenmesine neden
oldu. Sonuçta Nurten Hanım, kayınvalidelerin çabuk kavraması ile ne kadar başarılı bir öğretmen olduğunu kanıtladı.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de
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