Kayınvalide kelimesi hangi geline "Cadı"yı çağrıştırıyor?
Fatih Ürek'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da yine ortalık karıştı.
Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Fatih Ürek'in sorduğu "Kayınvalide, denilince aklınıza gelen ilk kelime nedir?" sorusuna gelinler öyle şeyler söyledi ki, kaynanalar odasından uğultular yükseldi. Fatih Ürek'ten yine ortalığı karıştıran bir soru geldi. "Kayınvalide, denilince aklınıza gelen ilk kelime nedir?" sorusu gelinlerin gözlerinin fal taşı gibi açılmasına neden oldu. Tüm gelinler kendi kaynanalarının özelliklerini de düşünerek soruya ilginç yanıtlar verdiler. Özellikle bir gelin "Cadı" kelimesini söyleyince Fatih Ürek, beklediği cevabı aldığını gösteren hınzırca mimikler yaptı. Bu soru "Gelin" kelimesi ile kaynanalara da soruldu. Önce gelinlerinin verdiği cevaplara tepkilerini gösteren kaynanalar, "Gelin" kelimesinin kendilerine ne ifade ettiğinin cevabını verdiler...
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleri ile hafta içi her gün saat 12.15’te Kanal D’de.
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