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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
19.07.2018 - 18:35, Son Güncelleme:

Karsu Dönmez kimdir? Kaç yaşındadır?

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Karsu Dönmez kimdir? Kaç yaşındadır?

Karsu Dönmez kimdir sorusu birçok müziksever tarafından sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Türk kökenli şarkıcı, piyanist, besteci, söz yazarı ve aranjör olan Karsu Dönmez, yaptığı beste ve şarkılarla dinleyicilerini etkilemeye devam ediyor. Peki, Karsu Dönmez kimdir? Kaç yaşındadır?

Karsu Dönmez, 19 Nisan 1990 yılında Hollanda'nın Amsterdam şehrinde Hatay'ın Karsu köyünden göç eden Türkiye kökenli anne Birgül ve baba Alpaslan Dönmez'in iki kızlarından biri olarak dünyaya geldi. 8 yaşındayken televizyonda gördüğü piyano'yu çalmaya karar verdi. Ailesi önce ona bir piyano kiraladı. Çok sevdiğini görünce de biriktirdikleri parayla ona bir piyano satın alındı. Karsu, Hollanda'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin verdiği bir burs ile Amerika'ya gitti ve Rhoad Island Üniversitesi'nde şan eğitimi aldı.

KARİYERİ

Karsu, aktif müzik hayatına 16 yaşındayken babasının sahibi olduğu Amsterdam'daki Kilim Restoran'ın müşterilerine piyano çalarak başladı. Burada müşterilerin dikkatini çeken Karsu, ilgiyle karşılandı ve onu dinlemeye gelenlerin sayısı arttı. Bu durum karşısında ailesi Karsu için bir salon tutmaya karar verdi. Böylelikle onu dinlemek isteyenler için geniş bir mekânda konser vermiş olacaklardı. Ancak bu hesap Dönmez ailesinin düşündüğü gibi gitmedi. Karsu’yu izlemek isteyen insanların talebine, büyük bir konser verip konuyu kapatmak mümkün olmadı. Bu konserin akabinde Karsu, dünyanın en önemli sahnelerinden ve organizasyonlarından teklifler almaya başladı. Kısa süre içerisinde Concertgebouw’dan North Sea Jazz Festival’a ve hatta New York Carnegie Hall’a kadar önemli sahnelerde yer aldı. Konserlerinde gözlerini kapatıp onun sesine kulak verdiklerinde, New Orleans’ta dev bir caz yıldızını dinlediğini zannettiklerini dile getirenler oldu. Live aan ’t IJ isimli canlı kayıtlardan oluşan albümü 2010 yılında yayınlandı.

Dünyanın en özel etkinliklerinde kendisine yer bulan Karsu, Türkiye’deki çalışmalarına 2011 Sonbaharında, plak şirketi, etkinlik ve menajerlik ajansı olan Y Kültür Sanat ile anlaşarak odaklandı. Y Kültür Sanat etiketiyle ilk stüdyo albümü Confession’ı (2012) ve Colors’ı (2015) Türkiye'de çıkardı. Bu iki albümde yer alan şarkıların neredeyse tamamının söz ve müziğini Karsu üstlendi.

Türkiye’nin en büyük salonlarındaki konser biletleri, dünyanın diğer mekânlarında olduğu gibi haftalar öncesinden tükendi.

Türk medyası, Karsu’ya bu başarılarının ardından yer vermeye başladı. Güneri Civaoğlu’nun sunduğu Şeffaf Oda isimli programa ilk konuk olduğu yıl (2012) Karsu, bu program sayesinde farklı bir kitleye ulaştı. İstanbul Zorlu Center PSM’de birçok konser verdi. Ankara Caz Festivali, Alanya Caz Festivali ve Akbank Caz Festivali gibi önemli organizasyonlarda kendisine yer buldu.

Karsu, adını anne ve babasının doğduğu köyden; Hatay’ın Karsu Köyü’nden alıyor. Çekimleri beş sene süren ve Karsu Köyü’nden New York’a kadar Karsu’nun hikâyesini konu alan belgesel filmi Karsu: I Hide A Secret (2012), ödüllü belgeselci Mercedes Stalenhoef tarafından çekildi. Belgesel, IDFA Belgesel Festivali’ndeki ilk gösterimin ardından dünyanın pek çok ülkesinde de gösterildi.

Artık uluslararası bir sanatçı olan Karsu, From New York to Istanbul adında bir dünya turnesine çıktı (2014-2015). Colors albümünde (2015) artık daha farklı bir müzik üslubuna sahipti. Çok kültürlü kökenini farklı müzik tarzlarını harmanlayarak bu albüme yansıttı.

Karsu, 2018 yılında yepyeni bir projeyle dünyayı gezmeye hazırlanıyor; Karsu Sings Atlantic Records (Ahmet Ertegün Hikâyesi) adlı bu proje şimdiden büyük yankı buldu.

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