Karınız sizi aldatıyor! Hekimoğlu 1. Bölümde neler oldu?

Hekimoğlu 17 Aralık Salı yayınlanan ilk bölümde Ateş Hekimoğlu, ilk hastası olan Selim Bey'i çileden çıkarıyor. Selim Bey konusunda Ateş'i uyaran İpek, onun vakfın bağışçılarından biri olduğunu söylüyor. Ona kaba davranmaması konusunda da bir hatırlatma yapan İpek, olacakları tahmin bile edemiyor. Ateş Hekimoğlu, Selim Bey'in yüzüne baktığında ise söylediği ilk şey karısı tarafından aldatıldığını oluyor. Bu iddia karşısında deliye dönen Selim Bey, bağıra çağıra poliklinikten çıkıyor ve onları dava edeceğini söylüyor. Ancak bir süre sonra olaylar tam tersine dönüyor ve Selim Bey gerçekleri fark edip hastaneye geri geliyor. Hekimoğlu'nun söylediklerinde haklı olduğunu ve ona teşekkür etmek istediğini söylüyor.