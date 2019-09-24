Kardeşim kalır mısın?
Zalim İstanbul 12. Bölümde Civan, ablası Cemre'den hesap sormak için kaldığı otele geliyor!
Civan, Cemre'nin kendisini aramasıyla kaldığı otele gidiyor. Kulaklarında Ceren'in söylediği cümleler çınlamaktadır. Çok öfkelidir. Cenk'in dairesinde geçirdiği zamanın hesabını ablası Cemre'den soracaktır; fakat, Cemre'yi dinledikçe öfkesi yerini kardeş sevgisine bırakıyor! Cemre ise, içtenlikle yaklaştığı kardeşi Civan'ın iyi yüreğine dokunmasını biliyor. Eskilerden bir hikaye ile yaşadığı olumsuzlukları Civan'a hissettiriyor. İki kardeşin bu duygusal anını izleyen Damla'nın gözleri doluyor...
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