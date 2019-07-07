Kardeşim Benim 2 oyuncuları kimdir? Kardeşim Benim 2 oyuncuları ve konusu
2017'de vizyona giren ve sinema salonlarının ardından televizyon ekranlarında yayınlanan Kardeşim Benim 2 filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak konusu oldu. Burak Özçivit ile Murat Boz'un yeniden bir araya geldiği 'Kardeşim Benim 2', babalarının bıraktığı vasiyet vesilesiyle uzun yıllar sonra bir araya gelen iki kardeşin yeni maceraları etrafında dönüyor. İşte, Kardeşim Benim 2 filmine ilişkin detaylar...
Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, başrol oyuncuları Özçivit ve Boz ikilisine Ferdi Sancar, Leyla Feray, Pınar Deniz, Ozan Çelik, Sezgi Mengi, Ayhan Taş ve Engin Şenkan gibi isimler eşlik ediyor. İşte, Kardeşim Benim 2'nin konusu...
Ünlü müzisyen kardeşler Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), vefat eden yakın arkadaşları Tato'nun (Ferdi Sancar) cenazesi için Ege'nin bir köyüne gelmişlerdir. Bu sırada Hakan, Rize'nin önemli çay tüccarlarından biri olan Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenmeye karar vermiştir ve Muzaffer'in itirazlarına rağmen 2 gün içinde düğün gerçekleşecektir. Ancak işler yine karışınca Ege'den başlayan ve birçok macera yaşayacakları bir yolculuğa çıkarlar.
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