Kardeş Çocukları yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Kardeş Çocukları dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Senaryosunu Sırma Yanık'ın, yönetmenliğini Çağatay Tosun’un üstlendiği Kardeş Çocukları, ikinci sezon bölümleriyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, Kardeş Çocukları dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu, Berkay Hardal, Batuhan Ekşi ve Alara Turan’ın paylaştığı Kardeş Çocukları dizisi 26 Mayıs Pazar günü sezon finali yapmıştı.Yeni sezonda salı günleri yayınlanacak olan Kardeş Çocukları, 17 Eylül Salı günü 18. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
KADROYA İKİ YENİ İSİM
“Kardeş Çocukları” sezona yeni isimlerle birlikte giriyor. Dizinin kadrosuna yeni sezonda usta oyuncu Cem Davran ve son dönemin popüler genç oyuncularından Berkay Hardal dahil oldu. Cem Davran, Adnan Harmancı karakterine hayat verecek.
Berkay Hardal, genç yaşına rağmen karanlık bir geçmişe sahip olan Savaş Ekim'i canlandıracak. Bir tamirhanede tamirci olarak çalışan Savaş, Umay'dan gelen teklifle yeni bir hayata hızlı geçiş yapacak. Büyük oyunun bir parçası olarak aileye giren Savaş'ın, Hayat'la tanışması dizide yeni bir fırtınanın habercisi olacak.
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