Kardeş Çocukları yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yıldırım'dan Ümran'a beklenmedik adım!
Star TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları bu hafta 20. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Kardeş Çocukları'nın bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde Yıldırım, Ümran’a hayatının en büyük ve beklenmedik adımını atacak. Peki, Kardeş Çocukları'nın 20. bölümünde başka neler olacak? İşte, Kardeş Çocukları'nın yeni bölüm fragmanı ve 20. bölüme dair ipuçları.
Kardeş Çocukları dizisi 1 Ekim Salı akşamı 20. bölümü ile ekranlara gelecek. Kardeş Çocukları'nın merakla beklenen yeni bölümünde Ümran, Hayat’ı tehlikeden uzaklaştırmaya çalışırken Hayat annesine olan tepkisi yüzünden Harmancı’da çalışmaya devam edecek. İşte, Kardeş Çocukları'nın 20. bölüm fragmanı...
20. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ümran, Lebriz ve Yıldırım arasında yaşananların duygusal sarsıntısını atlatamadan hayatlarındaki Adnan gerçeğiyle yüz yüze kalır. Adnan’ın Ümran’ın peşine düşmesi karşısında Yıldırım’ın gösterdiği şiddetli tepkiyle birlikte, Adnan’ın tüm dikkati artık Ümran’ın üzerindedir. Ümran, Hayat’ı tehlikeden uzaklaştırmaya çalışırken Hayat annesine olan tepkisi yüzünden Harmancı’da çalışmaya devam etmeye kararlıdır. Ümran ve Umay bu kez de Adnan tehlikesi yüzünden karşı karşıya gelirken diğer yanda, Umay’ın büyük sırrının peşinde olan Reşat, Hayat’tan şüphelenmeye başlar. Hayat’ın Harmancı inadı, Savaş’la da aralarında büyük mesele haline gelir. Hayat’la ilgili şüphelerinin peşinden giden Reşat, Hayat’ın Umay’ın kızı olduğunu öğrenir ve Umay’ın ipini çekmek için harekete geçer. Reşat’ın Savaş aracılığıyla yaptığı plan tıkır tıkır işleyip herkesi Saner Yalısında bir araya getirirken, Yıldırım, Lebriz ve Ümran arasındaki sessiz gerilim kimsenin beklemediği bir patlamaya dönüşür ve Yıldırım, Ümran’a doğru hayatının en büyük ve beklenmedik adımını atar.
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