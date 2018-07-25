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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.07.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrodaki isimler

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Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrodaki isimler

Karayip Korsanları serilerinden Siyah İnci’nin Laneti, bu kez TV izleyicileriyle buluşacak. Johnny Depp, Geoffrey Rush, Keira Knightley, Orlando Bloom gibi isimlerin rol aldığı Karayip Korsanları Siyah İncinin Laneti TRT 1’de ekrana geliyor. İşte, Siyah İnci’nin Laneti oyuncuları ve konusun ilişkin bilgiler!

Walt Disney yapımı macera filmi Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti, genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner’ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann’ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica’ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar. Bu enkazdan kurtulabilen tek kişi küçük Will’dır. Elizabeth küçük çocuğun boynundaki altın madalyondan onun bir korsan olduğunu anlar, bu yüzden madalyonu alarak saklar. Yıllar sonra Elizabeth, azılı bir korsan olan Barbossa tarafından kaçırılır. Çılgın ve iyi yürekli bir korsan olan Jack Sparrow ise Elizabeth’in çocukluk arkadaşı Will Turner’la bir olur ve kızı kurtarmaya çalışırlar. Ancak bu gizemli madalyon hayalet gemiyi harete geçirerek gizemli incinin lanetini canlandıracaktır.

KARAKTERLER KİMDİR?

Jack Sparrow kimdir?

Jack Sparrow, Gore Verbinski tarafından yönetilen Walt Disney yapımı Karayip Korsanları film serisinde Johnny Depp tarafından canlandırılan kurgusal bir karakter. Kaptan Jack Sparrow karakterinin Karayip Korsanları serisinin en renkli karakteri olduğu su götürmez bir gerçektir. İlginç saç modeli, sallanarak yürüyüşü, salkım saçak kıyafetleri ve kendine özgü abartılı jest ve mimikleri onu ilginç yapan özellikleridir.

Kaptan Jack korsanların hoşa giden yanlarını temsil eder. Açgözlü, kurnaz ve iyi bir yalancıdır. Çalma eğilimleri de vardır. Fakat kötü bir karakter değildir.
Özgürlüğüne çok düşkündür. Tehlike alanından ustaca kaçar. Rom ve Siyah inci hayatındaki vazgeçilmezleridir. İsminin öncesine "Kaptan" hitabının eklenmesine özellikle önem verir. Sonrayı düşünmez. Aklına estiği gibi hareket etse de her durum için bir fikri vardır. Eline geçen imkânları iyi değerlendirir. Risk almaktan korkmaz ve çoğu zaman çevresindekilerin kendine verdiği öneme dayalı kumarlar oynar.

İyi kılıç kullanır ve nişan alır. "Bir damla bile rom içmeden" başarılı akrobasi hareketleri yapabilir. Oldukça çeviktir. Bulunduğu ortama uyum sağlaması ve gerektiğinde kullanabileceği kaçış yollarını bulması zaman almaz.

Babasına korkuyla karışık bir saygı duyar. İmajlarının benzer olması Kaptan Teague'a benzemeyi istediğinin kanıtıdır denilebilir.

Hector Barbossa kimdir?

Hector Barbossa, Gore Verbinski tarafından yönetilen Walt Disney yapımı Karayip Korsanları film serisinde, Geoffrey Rush tarafından canlandırılan kurgusal bir karakter. Barbaros Hayreddin Paşa'dan esinlenilerek ortaya çıkartılmış bir karakterdir.

Elizabeth Swann kimdir?

Elizabeth Swann, Karayip Korsanları serisinde yer alan Keira Knightley tarafından canlandırılan hayali bir karakterdir. Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti Serinin ilk filmin'de Kraliyete bağlıdır.

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