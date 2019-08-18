Kararsız kaldı
Yıldızı “Vatanım Sensin” dizisiyle parlayan, ardından “Bir Deli Rüzgar”da başrolü üstlenen Pınar Deniz, yapımcıların yakın takibinde...
Yıldızı “Vatanım Sensin” dizisiyle parlayan, ardından “Bir Deli Rüzgar”da başrolü üstlenen Pınar Deniz, yapımcıların yakın takibinde... Yeni sezon öncesi birçok proje için teklif alan oyuncuya son olarak Ay Yapım imzalı “Zemheri” adlı dizinin başrolü teklif edildi. Deniz’in hangi teklife “evet” diyeceği ve hangi projeyle ekrana döneceği merak konusu.
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