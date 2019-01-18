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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.01.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Kara Bela filminin oyuncuları kimler? Kara Bela'nın konusu ve oyuncu kadrosu

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Kara Bela filminin oyuncuları kimler? Kara Bela'nın konusu ve oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği komedi filmi Kara Bela, 2015'te vizyona girmişti. O günden bu yana zaman zaman televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşan Kara Bela'nın oyuncularının kimler olduğu ve genel konusu merak ediliyor. Peki, Kara Bela filminin oyuncuları kimler?

Kadrosunda çok sayıda ünlü isim barındıran Kara Bela'nın çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep'te tamamlanmıştı. İstanbul’dan Gaziantep’e uzanan bir yol hikâyesini anlatan filmin konusu merak ediliyor. İşte, Kara Bela'nın konusu ve oyuncu kadrosu...

Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Cihan Ercan, Tarık Ünlüoğlu, Erdal Tosun ve İştar Gökseven gibi ünlü isimlerin rol aldığı filmin konusu şöyle:

"Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni sürpriz olaylarla tepetaklak olur. Çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep'e doğru yola çıkan Kudret hem gider, hem yeni arkadaşlar edinir. Kudret yüzlerce kilometre sonunda dostluğun önemini keşfedecek ve kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir."

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