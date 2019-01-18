Kara Bela filminin oyuncuları kimler? Kara Bela'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Yönetmenliğini Burak Aksak'ın üstlendiği komedi filmi Kara Bela, 2015'te vizyona girmişti. O günden bu yana zaman zaman televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşan Kara Bela'nın oyuncularının kimler olduğu ve genel konusu merak ediliyor. Peki, Kara Bela filminin oyuncuları kimler?
Kadrosunda çok sayıda ünlü isim barındıran Kara Bela'nın çekimleri İstanbul, Adana ve Gaziantep'te tamamlanmıştı. İstanbul’dan Gaziantep’e uzanan bir yol hikâyesini anlatan filmin konusu merak ediliyor. İşte, Kara Bela'nın konusu ve oyuncu kadrosu...
Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Cihan Ercan, Tarık Ünlüoğlu, Erdal Tosun ve İştar Gökseven gibi ünlü isimlerin rol aldığı filmin konusu şöyle:
"Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni sürpriz olaylarla tepetaklak olur. Çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep'e doğru yola çıkan Kudret hem gider, hem yeni arkadaşlar edinir. Kudret yüzlerce kilometre sonunda dostluğun önemini keşfedecek ve kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir."
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