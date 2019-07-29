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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.07.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler?

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Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı televizyonda izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un bir apartman dairesinde yaşananları mizahi bir biçimde ele alan filmin baş rolünde, usta oyuncu Kemal Sunal yer alıyor. Peki, Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi? Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler?

1976 yılı yapımı olan Kapıcılar Kralı, bir kez daha televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Seyredenlerin adeta eski İstanbul sokaklarına götüren film, çekildiği yerle de merak konusu oldu. İşte, Yeşilçam'ın başarılı filmi Kapıcılar Kralı ile ilgili bilgiler. 

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu, Türk sinamasının efsane filmlerinden olan Kapıcılar Kralı izleyenleri gülmeye doyuracak. Kemal Sunal'ın baş rolünde olduğu film Cihangir'de çekilmiştir.

Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.

KAPICILAR KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, bir kapıcının apartman sakinleriyle yaşadıklarını anlatmaktadır. Seyyit, ailesiyle birlikte bir apartmanda kapıcılık yapmaktadır. Seyyit bütün gün apartmandakilerin ihtiyaçları için koşturur. Bu koşuşturma sırasında apartman sakinlerinin sırlarını öğrenir ve bunları kendi menfaati için kullanır. Eski apartman yöneticisi Fehmi ile arası iyi olan Seyyit, Fehmi’nin yerine emekli Albay Zafer seçilince zor durumda kalır. Bu arada apartmana kiracı olarak gelen bir çiftin amacı yaşlı ve zengin Übeyit’i soymaktır. Evin anahtarına ihtiyacı olan hırsızlar bu işi gerçekleştirmek için Seyyit’i kandırmaya karar verirler.

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