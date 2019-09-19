Kapanışı yaptı
BKM organizasyonuyla Harbiye’de Denizbank ana sponsorluğunda gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri’nin finalini “Güldür Güldür Show” yaptı.
Ali Sunal, “10 sene önce bu işe başladığımızda bizi izlemeye gelen 50 kişi vardı. Bugün burada ise Harbiye Açıkhava’daki en kalabalık ekibiz çünkü burada sahneye çıkan 5021 kişiyiz, çünkü sizler de bu formatın içindesiniz ve renk katıyorsunuz” dedi.
Geçen yıl verdiği aranın ardından yeniden ekibe katılan Çağlar Çorumlu da performansıyla büyük alkış aldı.
Ezgi-Egemen Korkmaz - Volkan-Zeynep Demirel
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